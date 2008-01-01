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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:50 Воскресенье, 19 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет продолжать находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 6..8, по области 5..10 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Столичный регион остается под влиянием холодных воздушных масс, максимальные значения температуры не выше +6+ 11 градусов, атмосферное давление начнет слабо понижаться до нормальных значений, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. Такие погодные условия могут негативно сказываться на состоянии людей с повышенной метеочувствительностью, особенно с хроническими заболеваниями суставов, с неустойчивыми сосудистыми реакциями.

Поддержать организм, нормализовать сосудистый тонус и нервную систему помогут рекомендованные врачом лекарственные препараты, а также общеукрепляющие методы, которые можно использовать в домашних условиях. Прежде всего не стоит забывать о двигательной и физической активности - 3-4 раза в день по 8-10 минут проводить лечебную и дыхательную гимнастику при возможности на балконе, хороший профилактический и лечебный эффект оказывают водные процедуры - душ с контрастной температурой и если нет противопоказаний общие ванны с растительными или ароматическими добавками.

Геомагнитный фон 19 апреля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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