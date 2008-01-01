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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 19 апреля



Апрельская погода в столичном регионе оказалась скупа на тепло. И чем ближе к лету, тем холоднее она становится. Вот и сегодня ее среднесуточное значение ожидается на 3-4 градуса ниже нормы.



А ведь были годы, когда в это время отмечалось летнее тепло. Так, в 1973 году 19 апреля, воздух прогрелся до +23.6 градусов, что стало суточным рекордом, непревзойденным и по сей день. А в далеком 1895 году под утро ударили морозы, температура понизилась до -15.1 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1935 году, на московской земле выпало 8.6 мм осадков.



В прошлом, 2019 году, погода 19 апреля соответствовала норме. Ночью было около 0 градусов, днем 13.1 градуса, и без осадков. / meteonovosti.ru /



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