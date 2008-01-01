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Рекордные морозы вернулись в Якутию

ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 19 апреля



В минувшую субботу северная половина Якутии находилась в поле повышенного атмосферного давления, которое формировал обширный и мощный антициклон с давлением в центре более 1040 гПа.



При малооблачной погоде в ночные и ранние утренние часы воздух сильно остывал, среднесуточная температура воздуха была ниже многолетних значений на 6-8. А местами и более, чем на 10 градусов. И в поселке Югоренок температура понизилась до рекордно низких значений, -24, предыдущий рекорд 18 апреля -22.8 градуса наблюдался почти семьдесят лет тому назад, в 1951 году.



В воскресенье Якутия по-прежнему будет находиться под присмотром обширного антициклона. Осадков почти не будет, лишь на северо-востоке и юге может пройти небольшой снег, мокрый снег.



В начале новой недели синоптическая ситуация существенно не изменится. / meteonovosti.ru /



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