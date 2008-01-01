

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Активный циклон атакует юг Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 12:27 Воскресенье, 19 апреля



18 апреля циклон, который находился над Забайкальем, своим атмосферным фронтом дотянулся до Приамурья, где и отметился осадками количеством до 13 мм и усилением ветра в порывах до 21 м/с.



Сейчас в Амурской области местами отмечаются небольшие осадки, в Благовещенске без осадков, но видимость ухудшается из-за дыма от лесных пожаров. Но уже вечером в Приамурье погода испортится. Повалит мокрый снег с дождем, ветер окрепнет в порывах до 18 м/с. В начале новой недели сохранится сырая и ветреная погода с осадками, местами сильными, в северных районах преимущественно в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; порывы северного и северо-восточного ветра достигнут штормовой силы 18-23 м/с.



Зона ненастья охватит и Хабаровский край. Начиная с западных районов и последующим распространением на всю территорию, ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, ветер окрепнет в порывах 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



