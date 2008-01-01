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В Крыму сильные дожди и ветер
ИА "Метеоновости" / 12:41 Воскресенье, 19 апреля
По Крыму протянулся атмосферный фронт с волнами, при перепадах атмосферного давления, местами отмечается резкий ветер.
Но уже в ночь на понедельник Крымский полуостров будет пересекать холодный участок фронта. Увеличится облачность, зарядят дожди, местами сильные, которые будут продолжаться и утром. Днем, по мере продвижения фронта на восток, дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, но до конца дня сохранится северо-западный ветер с порывами 17-22 м/с. Температура понизится, днем не выше +14 градусов. / meteonovosti.ru /
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