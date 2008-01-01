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Новости погоды
Сибирские рекорды тепла
ИА "Метеоновости" / 13:24 Воскресенье, 19 апреля
В субботу, 18 апреля, в Западной Сибири были зарегистрированы рекордно высокие значения температуры. Причиной тому теплый сектор обширного циклона. Среднесуточная температура воздуха в южных районах региона превысила климатическую норму на 11-13, в Томской области на 17-19 градусов.
Среди рекордсменов населенный пункт Тара (Омская область), где воздух разогревался до 22 градусов, предыдущий абсолютный максимум для 18 апреля, 20.6, наблюдался почти тридцать лет тому назад, в 1991 году.
В населенном пункт Александровское (Томская область) столбик термометра добрался до отметки 18.2, что выше прежнего рекорда на 0.4 градуса, который продержался с 2011 года. Инструментальные наблюдения за погодой обновились в Среднем Васюгане (Томская область), новый абсолютный максимум 20.3, предыдущий 19 градусов зафиксирован в 1991 году.
Рекордное тепло пришло и на арктическое побережье Западной Сибири. В Антипаюта (Ямало-Ненецкий округ), где среднесуточная температура превысила многолетние значения на 16-17 градусов, было 2.5, прежний рекорд 2 градуса продержался с 1967 года.
На Острове Диксон (Красноярский край) новый абсолютный максимум 1.4, предыдущий 0.8 градуса наблюдался в 1953 году.
В начале новой недели В Западную Сибирь продолжится вынос очень теплого воздуха, а значит, не исключены новые рекордно высокие значения температуры. / meteonovosti.ru /
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