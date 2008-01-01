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Новости погоды


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Красный уровень погодной опасности объявлен в Хорватии


ИА "Метеоновости" / 13:51 Воскресенье, 19 апреля

  Красный уровень погодной опасности объявлен в Хорватии. Ожидается местами сильный северо-восточный ветер. Максимальные порывы ветра 35-40 узлов (65-75 км/ч).

Воздействие: местные потенциально опасные скорости ветра, как ожидается, создадут опасные волновые условия для небольших судов. Морякам, особенно тем, которые управляют небольшими судами, следует избегать плавания в таких условиях.

Следует уделять пристальное внимание морскому прогнозу и учитывать ветровые и морские условия при планировании. Вполне возможно, что некоторые паромные линии не будут работать, поэтому перед следующими поездками, следите за информацией о дорожном движении. / meteonovosti.ru /
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