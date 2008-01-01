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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:21 Понедельник, 20 апреля

  Предстоящим днём ещё будет сказываться влияние циклонического вихря, по отношению, к центру которого Московия окажется в северо-западной части. Из-за этого влияния, в Москве сохранится неустойчивая погода с ощутимыми колебаниями метеопараметров. Атмосферное давление подрастет до нормы, а температура воздуха останется ниже нормы на 2 градуса. Относительная влажность воздуха, из-за небольших дождей, повышенная, но кислородный режим благоприятный.

По сведению синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 20 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер северо-восточного направления 5-10 м/с.

У людей, остро реагирующих на погодные изменения, проявлениями симптомов "весенней" усталости и психологической дезадаптации, такие внешние факторы могут провоцировать развитие метеопатических реакций, ухудшение самочувствия и настроения. Конечно, прежде всего, следует использовать средства, рекомендованные врачом. Эффективным методом являются утренний контрастный душ (температура воды может постепенно понижаться), 10-15 минутная зарядка в хорошо проветренном помещении или балконе, которую следует чередовать с дыхательными упражнению, что усиливает насыщение крови кислородом и благотворно сказывается на дыхательной функции. Учитывая малую физическую активность, следует пересмотреть рацион питания: больше кисломолочных продуктов, каши из различных круп, овощи и фрукты. Укрепить иммунитет помогут отвары или настойка из шиповника, поливитаминные комплексы, растительные адаптогены и антидепрессанты. Соблюдение этих несложных рекомендаций помогут легче пережить межсезонные погодные капризы и психологический дискомфорт.

Геомагнитный фон 20 апреля ожидается спокойный. / meteonovosti.ru /
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