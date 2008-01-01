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Сутки 19 апреля в Москве значительно отличалось от нормы

ИА "Метеоновости" / 09:14 Понедельник, 20 апреля



19 апреля столичный регион еще оставался в тылу высотного циклона. Но вторжение новых порций холода прекратилось. Осадков выпало менее 1 мм, температура воздуха днем повысилась до 6..8 градусов. Но за счет холодной ночи, средняя суточная температура воздуха на ВДНХ была низкой, на -4,1 градуса ниже многолетних значений.



Сутки 19 апреля оказались с самой крупной отрицательной аномалией температуры воздуха с начала месяца, и второй самой крупной отрицательной аномалией с начала года. И это своеобразный рекорд!



Первенство остается за 31 марта 2020 года с аномалией температуры воздуха -4,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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