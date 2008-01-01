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Новости погоды


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Сутки 19 апреля в Москве значительно отличалось от нормы


ИА "Метеоновости" / 09:14 Понедельник, 20 апреля

  19 апреля столичный регион еще оставался в тылу высотного циклона. Но вторжение новых порций холода прекратилось. Осадков выпало менее 1 мм, температура воздуха днем повысилась до 6..8 градусов. Но за счет холодной ночи, средняя суточная температура воздуха на ВДНХ была низкой, на -4,1 градуса ниже многолетних значений.

Сутки 19 апреля оказались с самой крупной отрицательной аномалией температуры воздуха с начала месяца, и второй самой крупной отрицательной аномалией с начала года. И это своеобразный рекорд!

Первенство остается за 31 марта 2020 года с аномалией температуры воздуха -4,2 градуса. / meteonovosti.ru /
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