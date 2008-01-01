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Новости погоды
Тепло не спешит в Москву
ИА "Метеоновости" / 10:04 Понедельник, 20 апреля
Пусть солнечные лучи не обнадеживают жителей столичного региона. До настоящего апрельского тепла еще далеко!
В первой половине недели столичный регион будет находиться на восточной периферии с центром над Скандинавией, а затем вновь "провалится" в глубокую ложбину циклона с Урала. Вторник, 21 апреля, обещает быть самым комфортным на этой неделе. При переменной облачности осадков не ожидается, и хотя ночью местами температура воздуха может местами понизится до -1 градуса, днем воздух прогреется до 9..11 градусов. В Москве средняя суточная температура повысится до +6 градусов, что ниже нормы на 2-2,5 градуса.
В среду , 22 апреля , столичный регион окажется в зоне больших градиентов атмосферного давления: между антициклоном со Скандинавией и циклоном над Уралом. Существенных осадков не ожидается, но будет очень ветрено, днем порывы северного ветра до 15-20 м/с. Но пока на температурном режиме это не скажется.
В четверг, 23 апреля, атмосферное давление понизится, усилится влияние циклона с востока. Ночи вновь станут более холодными, местами до -3 градусов, и днем не выше 6..8 градусов.
В ночь на пятницу вновь возможны местами осадки смешанной фазы. Температура воздуха понизится до 3-4 градусов, ниже нормы на 4 градуса.
И природа вновь замрет, в ожидании настоящего апрельского тепла! / meteonovosti.ru /
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