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Еще одна прохладная неделя в Санкт-Петербурге
ИА "Метеоновости" / 10:30 Понедельник, 20 апреля
В выходные барометры в Санкт-Петербурге показывали уверенный рост атмосферного давления, но погода оставалась пасмурной и прохладной. С неба периодически моросило, за двое суток копилка осадков пополнилась на 3 мм влаги.
Тем не менее, тенденция к улучшению продолжается - скандинавский антициклон усиливает свое влияние на северо-западе России. Небольшие осадки возможны только в начале недели, а в дальнейшем - облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается.
Солнце, безусловно, прибавит позитива, но из состояния прохладной погода выходить пока не торопится - с акватории Баренцева моря в Ленинградскую область продолжает поступать арктический воздух. Поэтому в отдельные ночи в Северной столице может немного подморозить, днем не выше +8..+11. Ветер северный, в середине недели порывистый. / meteonovosti.ru /
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