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Пожары влияют на распространение коронавируса

ИА "Метеоновости" / 10:48 Понедельник, 20 апреля



Известно, что смог (в том числе дым от лесных пожаров), ухудшая качество воздуха, напрямую влияет на органы дыхания. Это усугубляет любую легочную патологию, поясняют ученые. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, уменьшающих активность коронавируса.



При этом само по себе наличие в воздухе большого количества частиц пыли является усугубляющим фактором - пыль является естественным переносчиком вируса на далекие расстояния.



Частицы пыли сохраняют свою вирусную активность до пяти суток, это повышает миграционные возможности вируса, отрывая их от миграции носителей. / meteonovosti.ru /



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