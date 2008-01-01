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Первые признаки жары наметились в Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:27 Понедельник, 20 апреля



В минувшее воскресение южные районы Сибири находились в теплом секторе циклона. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 3-5, местами на 6-8, а в Новосибирской области на 10 градусов. В населенном пункте Северное 19 апреля был зафиксирован рекорд максимальной температуры, 21.2, что выше предыдущего на 1.2 градуса, более, чем пятидесятилетней давности (1967 год).



Но это лишь начало. Обширный теплый сектор циклона и ветры южных направлений обусловят на предстоящей неделе на юге Сибири летнюю жару. Среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 6-8, а местами и более чем на 10-12 градусов. А это значит возможны новые рекорды.



Жара будет постепенно нарастать, к середине недели в Кемеровской и Томской областях 20..25, в Новосибирской области и Республике Алтай до 22..27, а в Алтайском крае уже 24..29 градусов. Во второй половине недели в большинстве областей температура вплотную приблизится к отметке +30, а в Алтайском крае она может быть и выше.



В центральные и южные районы Красноярского края, а также в Хакасию жара придет с опозданием на сутки-двое. В среду 22 апреля 20..25, во второй половине недели 23..28, а к концу недели и вовсе может быть +30.



Осадков на юге Сибири почти не будет, но ветрено. А это значит, что может нарастать степень пожарной опасности до чрезвычайной. / meteonovosti.ru /



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