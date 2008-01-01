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Как вести себя во время жаркой погоды

ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 20 апреля



Юг Сибири вступает в пору жаркой погоды. Чтобы избежать негативного воздействия жары на наш организм Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться ряда правил поведения.



Держите свое жилье прохладным, используйте кондиционеры, днем закрывайте жалюзи / шторы.В ночное время держите свою спальню хорошо проветриваемой. Ночное охлаждение очень важно, так как оно позволяет организму восстановить силы.



Принимайте прохладный душ или ванну или опрыскивайте себя несколько раз в день холодной водой - это поможет сохранять прохладу.



Избегайте слишком больших физических нагрузок, которые могут вызвать тепловое истощение и даже тепловой удар. Следите за признаками теплового стресса - ранним признаком является усталость.



Пейте много жидкости, но не алкоголь, который обезвоживает организм.



Сохраняйте обычный режим и количество питания.



Если вы используете автомобиль - хорошо проветривайте его, чтобы избежать сонливости. Регулярно отдыхайте.



Выходя на улицу, старайтесь избегать самой жаркой части дня (с 11 до 15 часов). Избегайте длительного пребывания на солнце.



Носите легкую, светлую одежду, солнцезащитные очки и пользуйтесь кремом с высоким коэффициентом защиты и широкополую шляпу.



Повторно наносите соответствующий солнцезащитный крем через регулярные



промежутки времени в течение дня.



Не оставляйте детей или животных в припаркованных автомобилях. Даже в



прохладные дни солнце может сделать салон автомобиля очень горячим. / meteonovosti.ru /



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