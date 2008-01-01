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Новости погоды
Вторые сутки в Хорватии сохраняется опасная погода
ИА "Метеоновости" / 11:49 Понедельник, 20 апреля
Вторые сутки подряд в Хорватии сохраняется красный уровень погодной опасности. И даже происходит ее нарастание.
В стране местами ожидается сильный северо-восточный ветер с порывами до 18-38м/с (65-140 км/ч). Штормовая погода ожидается до конца суток 20 апреля.
Погода очень опасна и подразумевает высокий уровень угрозы здоровью, даже опасности для жизни, особенно для моряков. Существует также значительный риск повреждения прибрежной инфраструктуры.
Населению рекомендуется избегать поездок и держаться подальше от находящихся под угрозой разрушения прибрежных районов. Весьма вероятно, что паромы не будут работать, поэтому рекомендовано следить за информацией о движении транспорта. / meteonovosti.ru /
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