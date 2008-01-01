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Новости погоды


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К Средней Волге приближается ненастный циклон


ИА "Метеоновости" / 12:16 Понедельник, 20 апреля

  На атмосферном фронте, протянувшемся по южным районам Европейской территории, сформировался волновой циклон, который поднимаясь к северо-востоку, углубляется. Во вторник давление в его центре составит 1005 гПа, и окажется вблизи Самары.

С выходом циклона, на Средней Волге небо затянут плотные облака, из которых будут лить дожди, местами сильные, прогремят грозы, возможен град, порывы ветра, в отдельных районах, достигнут 15-20 м/с.

В среду-четверг циклон отправится дальше на северо-восток. В облаках появятся прояснения, осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших и умеренных (дождь, мокрый снег, снег), северо-западный ветер усилится в порывах 17-22 м/с, в четверг он станет слабее, 15-19 м/с. В тылу циклона температура понизится ночью до заморозков, а 23 апреля местами и вовсе ударит небольшой мороз до -7, днем 3..8, в левобережье до 14 тепла. / meteonovosti.ru /
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