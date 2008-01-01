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Новости погоды


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В Крыму за ночь выпала треть месячной нормы осадков


ИА "Метеоновости" / 12:48 Понедельник, 20 апреля

  В минувшее воскресенье Крым пересек холодный атмосферный фронт, который и отметился сильными дождями и усилением ветра в порывах 17-22 м/с.

Особенно сильные дожди прошли в центре Крымского полуострова, в Симферополе за ночь выпало 12 мм при норме в 34 мм (треть от месячной нормы). Кстати, осадков выпало в три раза больше, чем за прошедшие дни апреля - 4 мм. / meteonovosti.ru /
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