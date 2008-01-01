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Новости погоды


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На юге Дальнего Востока штормовая погода


ИА "Метеоновости" / 13:11 Понедельник, 20 апреля

  Накануне, 19 апреля, южные районы Дальнего Востока подверглись атаке активного циклона. В Хабаровском крае прошел сильный снег, выпало до 29 мм осадков, ветер усиливался в порывах до 22 м/с. Сильный снегопад, количеством до 34 мм осадков, накрыл Амурскую область, наблюдалось налипание мокрого снега диаметром до 11 мм, ветер в порывах достигал 21 м/с.

В начале новой недели в Хабаровском крае и Амурской области сохранится сырая, ветреная и холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже многолетних значений на 2-4 градуса.

Во вторник циклон выйдет на акваторию Японского моря. В Приамурье и Хабаровском крае осадки разной интенсивности и продолжительности, на востоке местами сильные, ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, в Хабаровском крае до 23 м/с.

Влияние циклона скажется и в Приморском крае, где пройдут осадки, в северной половине местами сильные, в отдельных районах гололедные явления, ветер усилится в порывах до 18 м/с. В середине недели зона сильных осадков сместится на восток края.

Зона сильных осадков распространится в ближайшие сутки на южные районы Сахалина при ветре 10-15 м/с, на побережьях до 20 м/с.

В южной половине Камчатки сильные осадки в виде снега и дождя ожидаются 23 апреля, ветер окрепнет до 18-23 м/с, а 22 апреля в южной половине края на юго-западном побережье ветер разгонится до 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
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