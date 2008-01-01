Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
21 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:18 Вторник, 21 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градуса. Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%.

Характер погоды в столичном мегаполисе изменится мало, по-прежнему будут незначительные колебания метеопараметров, которые характерны для апреля. Атмосферное давление немного выше нормы, кислородный режим благоприятный, влажность в дневные часы уменьшится, чаще будет проглядывать солнце. Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия вполне комфортные и метеопатические реакции развиваются реже.

Однако, если все же появляются симптомы недомогания или психологического дискомфорта, следует принять лекарство рекомендованное врачом, помогут домашние и общеукрепляющие методы, в том числе использовать водные процедуры, дыхательные и физические упражнения, которые можно проводить в помещении при открытых окнах или на балконах.

Геомагнитный фон 21 апреля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+1
Вт.
21 апр.
+10
Ср.
22 апр.
+6
Чт.
23 апр.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Вьентьян		 -24
Кууджуак

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100