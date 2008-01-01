Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:18 Вторник, 21 апреля
Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градуса. Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%.
Характер погоды в столичном мегаполисе изменится мало, по-прежнему будут незначительные колебания метеопараметров, которые характерны для апреля. Атмосферное давление немного выше нормы, кислородный режим благоприятный, влажность в дневные часы уменьшится, чаще будет проглядывать солнце. Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия вполне комфортные и метеопатические реакции развиваются реже.
Однако, если все же появляются симптомы недомогания или психологического дискомфорта, следует принять лекарство рекомендованное врачом, помогут домашние и общеукрепляющие методы, в том числе использовать водные процедуры, дыхательные и физические упражнения, которые можно проводить в помещении при открытых окнах или на балконах.
Геомагнитный фон 21 апреля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения