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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:18 Вторник, 21 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 6..11 градуса. Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха около 50%.



Характер погоды в столичном мегаполисе изменится мало, по-прежнему будут незначительные колебания метеопараметров, которые характерны для апреля. Атмосферное давление немного выше нормы, кислородный режим благоприятный, влажность в дневные часы уменьшится, чаще будет проглядывать солнце. Для большинства метеозависимых людей такие погодные условия вполне комфортные и метеопатические реакции развиваются реже.



Однако, если все же появляются симптомы недомогания или психологического дискомфорта, следует принять лекарство рекомендованное врачом, помогут домашние и общеукрепляющие методы, в том числе использовать водные процедуры, дыхательные и физические упражнения, которые можно проводить в помещении при открытых окнах или на балконах.



Геомагнитный фон 21 апреля преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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