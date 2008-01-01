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Благовещенск засыпает снегом

ИА "Метеоновости" / 09:35 Вторник, 21 апреля



Вторые сутки подряд в Амурской области сыплет снег, местами сильный. Причиной ненастной погоды стал мощный циклон с центром над севером Приморского края. Холодные атмосферные фронты веером пересекали Амурскую область. За период ненастья на область выпало более месячной нормы осадков. И образовался снежный покров, который увеличивался с каждым днем.



В Благовещенске только за прошедшую ночь на город в виде снега выпал 19мм осадков, при норме 24мм. За сутки высота снежного покрова выросла на 12 см и составила 23 см.



Коммунальные службы города проводят уборку улиц от снега. Ведется механизированная очистка тротуаров, подсыпка перекрестков, убираются снежные навалы с обочин. / meteonovosti.ru /



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