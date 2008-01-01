

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму установилась хорошая погода

ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 21 апреля



На европейской территорией России происходит противостояние двух атмосферных вихрей. Над Поволжьем раскручивается и углубляется южный циклон. Он держит курс на северо-восток и несет осадки, местами сильные, и сильный порывистый ветер. На северо-западе территории ему пытается противостоять скандинавский антициклон ≈ в результате в середине недели и здесь станет ветрено. Крымский полуостров находится на южной периферии антициклона и в погодных интригах участия не принимает.



После того, как в ночь на понедельник, 20 апреля, холодный фронт циклона прошелся по Крыму и принес самые значительные осадки с февраля месяца, на полуострове установилась хорошая, хотя пока и прохладная погода. До конца недели в области повышенного давления солнца будет много, а вот существенных осадков не прогнозируется. Не ожидается и сильных ветров, которые в апреле нередко беспокоили крымчан.



На что следует обратить внимание, так это на угрозу заморозков: ночью и утром 21, 22 и 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до -1..-3o. Температура днем будет повышаться: в начале недели +10..+13, в конце - до +15..+17. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



