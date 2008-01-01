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На Урале сильные осадки и ветер

ИА "Метеоновости" / 09:46 Вторник, 21 апреля



Циклон, который сформировался на активном участке атмосферного фронта,



на Средней Волге отметился дождями, местами сильными, грозами, и даже местами выпадал град, порывы ветра, в отдельных районах, достигали 15-20 м/с. Циклон поднимается к северо-востоку и следующий регион на его пути - Урал.



Сегодня, 21 апреля, уже идут дожди разной интенсивности и продолжительности, в Челябинской области они сопровождаются грозами, в Свердловской области усилением ветра в порывах 15-18 м/с. В теплом секторе циклона в Пермском крае 7..12, в Свердловской области 10..15, на Южном Урале до 20 градусов тепла.



В середине недели центр циклона разместится над Уралом, где и пройдут дожди, местами сильные, на севере Среднего Урала с мокрым снегом, на Южном Урале с грозами; ветер окрепнет в порывах 15-20 м/с, в Свердловской и Челябинской областях местами до 23 м/с.



Во второй половине недели циклон продолжит двигаться на северо-восток. Осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших, но в отдельных районах они еще могут быть довольно интенсивные, по-прежнему ветрено, 15-20 м/с, в Курганской области до 23 м/с. / meteonovosti.ru /



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