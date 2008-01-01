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Новости погоды


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Неблагоприятная погода на Дальнем Востоке


ИА "Метеоновости" / 10:43 Вторник, 21 апреля

  Активный циклический вихрь прервал весеннюю погоду на юго-востоке Дальневосточного округа. Его центр во вторник находился над Приморьем. Уже в утренние часы в крае начались осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Наиболее интенсивными, как передает Примпогода, они были на юге и востоке крае, где выпало от 16 до 23 мм. Сильные осадки отмечались и на Сахалине, они также были в виде дождя и снега и добавили в апрельскую копилку осадков до 28 мм. Осадки в Приморье и на Сахалине сопровождались сильным ветром, порывы которого превышали 20 м/с.

Сегодня циклон мало изменит свое местоположение, а в среду переместится на север Японского моря. Сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег) пройдут в Приморье, на Сахалине, в центральных и южных районах Хабаровского края.

И лишь к четвергу он начнет заполняться, теряя силы. В его тылу начнет поступать холодный воздух и температура понизится. / meteonovosti.ru /
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