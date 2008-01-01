Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Неблагоприятная погода на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 10:43 Вторник, 21 апреля
Активный циклический вихрь прервал весеннюю погоду на юго-востоке Дальневосточного округа. Его центр во вторник находился над Приморьем. Уже в утренние часы в крае начались осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Наиболее интенсивными, как передает Примпогода, они были на юге и востоке крае, где выпало от 16 до 23 мм. Сильные осадки отмечались и на Сахалине, они также были в виде дождя и снега и добавили в апрельскую копилку осадков до 28 мм. Осадки в Приморье и на Сахалине сопровождались сильным ветром, порывы которого превышали 20 м/с.
Сегодня циклон мало изменит свое местоположение, а в среду переместится на север Японского моря. Сильные осадки (дождь, мокрый снег, снег) пройдут в Приморье, на Сахалине, в центральных и южных районах Хабаровского края.
И лишь к четвергу он начнет заполняться, теряя силы. В его тылу начнет поступать холодный воздух и температура понизится. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения