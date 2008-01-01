

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Миновали 20 дней апреля:

ИА "Метеоновости" / 11:20 Вторник, 21 апреля



погода центрального месяца весны проявляет себя по-разному. Где-то она одаривает преждевременным теплом, где-то его придерживает.



В самых восточных районах страны сухо и тепло. Камчатский край в апреле циклоны пощадили, и за минувшие дни выпало лишь 3 мм осадков, в то время как по норме полуостров должен получить аж 110 мм. В ночные часы температура была близкой к нулю, от -3 до +2 градусов, а днем она повышалась до 3:8 тепла.



В самой холодной Республике России, Якутии, первая половина месяца порадовала теплом. Средняя температура почти на 6 градусов превысила норму, а в отдельные дни в Якутске она повышалась до 10:12 градусов. И лишь во второй половине апреля в Республику вернулась зима. По ночам морозы усиливались до -10:-15 градусов, а днем ослабевали до -2:-7. Существенных осадков, из-за преобладания антициклонального характера погоды, вообще не выпадало.



На сибирских просторах с каждым днем тепло только прибывает. И если первая декада месяца в южных районах была выше нормы на 5 градусов, то уже во второй декаде превышение составило почти 7 градусов. Ни одного дня за текущий период среднесуточная температура не была ниже нормы. В первой половине месяца еще случались слабые морозы по ночам, а в последние дни даже новью ее значение оставалось положительным, от 2 до 7 тепла. Днем она пыталась приблизиться к двадцатиградусной отметке, и в понедельник ей это удалось. Максимальная температура в Новосибирске составила 23.2 градуса. И здесь осадки пока в дефиците.



На Урале периоды потепления сменялись возвратом холодов, а со второй половине месяца зачастили осадки в дневные часы преимущественно в виде дождя. Уже за двадцать дней апреля в Екатеринбурге месячную норму по осадкам они выполнили. В ночные часы температура не уходила далеко от нулевой отметки, а днем ее преобладающее значение было от 5 до 10 тепла, кратковременно повышаясь до +15 градусов.



В Центральной России погода в апреле не задалась. После аномального мартовского тепла жители Москвы и Подмосковья ждали его продолжение в апреле. Но месяц начался с холодной погоды, в ночные часы морозы усилились до -7:-8 градусов. Возвраты тепла отмечались лишь в отдельные дни. Самым теплым стал период с 8 по 10 апреля, когда в дневные часы воздух прогревался до +16 градусов и, похоже, эти дни так и останутся самыми теплыми в течение всего месяца. С 15 апреля в столице удерживается устойчиво холодная погода со средней суточной температурой на 3-4 градуса ниже нормы. Даже апрельское солнце периодически появляющееся на небосводе, не может прогреть воздух свыше 10 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



