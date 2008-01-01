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Новости погоды


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Южный циклон вылил месячную норму осадков на Черноземье


ИА "Метеоновости" / 11:51 Вторник, 21 апреля

  Щедро полив дождями низовье Волги и Дона, циклон начал подниматься на север. Его путь лежал через юго-восточные области Черноземья на Поволжье. В Воронежской области циклон оставил местами до 38 мм, что составляет месячную норму осадков, а в Тамбовской области до 42 мм, а это уже больше апрельской нормы.

Сильные дожди прошли в соседних областях, Пензенской и Саратовской (до 23 мм), что также сопоставимо с месячной нормой. Дожди сопровождались усилением ветра до 20 м/с и более.

Циклон раскрутился до больших высот, его центр прослеживается вплоть до 5 км, и стал малоподвижен. Сегодня и в среду в Черноземье осадки поутихнут, а в Поволжье сохранится сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с. Ненастная зона охватит и Пермский край, где пройдут сильные дожди с ветром, на севере края дождь будет переходить в мокрый снег.

Со среды в Поволжье начнет проникать холодный воздух. Первыми похолодание почувствуют жители Среднего Поволжья, а уже в четверг на всей территории округа температура воздуха будет на 4-6 градусов ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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