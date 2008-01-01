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Новости погоды
На крайнем севере Евразии температура бьет рекорды
ИА "Метеоновости" / 12:06 Вторник, 21 апреля
Как известно, мыс Челюскин, расположенный на севере полуострова Таймыр, является не только самой северной материковой точкой России, но и самой северной точкой материка Евразия.
С декабря прошлого года в северных районах удерживается аномально теплая погода. Приносимое циклонами тепло Атлантики исключило сильные морозы. Декабрь в северных районах Сибири оказался на 3-5 градусов выше обычных значений. В нем еще случались тридцатиградусные морозы, но отмечались они всего 3-5 раз за месяц.
В центральном месяце зимы за отметку -30 градусов температура перебиралась лишь в последней пятидневке месяца. И в среднем температура января превысила норму уже на 5-6 градусов.
Теплую эстафету подхватил февраль. В большинстве дней среднесуточная температура превышала норму на 12-17 градусов. А среднее месячное ее значение на 11! градусов превысило многолетние показатели.
Первенец весны уже отметился оттепелями, а в конце первой - начале второй декад месяца дневная температура повышалась до положительных значений, до 2:4 градусов. Итог месяца также - аномально высок, превышение над нормой составило 7-8 градусов.
Текущий апрель на севере Сибири идет на рекорд. Еще ни разу среднесуточная температура воздуха не оказывалась ниже нормы и даже не приближалась к ней. А в отдельные дни положительная аномалия составляла 13 градусов. В дневные часы температура колеблется от -1 до +4, да и ночью морозы усиливаются лишь до -10 градусов.
Не стал исключением и вчерашний день. В самой северной точке России ГМО им. Федорова зафиксировала температуру +1.9 градусов, что на 0.9 градусов выше рекорда 1967 года. / meteonovosti.ru /
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