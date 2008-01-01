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Новости погоды


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Полюс холода занял свое место


ИА "Метеоновости" / 12:24 Вторник, 21 апреля

  Якутия остается самой холодной Республикой России, но в апреле эпицентр сильных морозов отмечался не в восточных, как это обычно бывает, а в западных районах Республики. А на востоке Якутии в первой половине месяца сохранялась аномально теплая погода. Даже на полюсе холода, в Оймяконе, температура воздуха в дневные часы повышалась до оттепелей, а в ночные часы ниже отметки в -25 градусов она не понижалась.

Во второй половине месяца все встало на свои места. Самая низкая температура переместилась на восток, где в начале недели среднесуточная температура отставала от нормы на 5-6 градусов. Минувшей ночью именно здесь отмечались самые сильные морозы России, до -31.3. Тридцатиградусные морозы отмечены и в континентальных районах Магаданской области.

В поселке Талон минимальная температура составила -30.7 градусов, оставив предыдущий рекорд, -27.3, в 1966 году.

Рекордно низкой температурой отметился и Магадан. В городе морозы усилились до -16 градусов, что на 0.5 градусов ниже рекорда 1950 года. / meteonovosti.ru /
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