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На Европейском севере снег прибывает
ИА "Метеоновости" / 13:46 Вторник, 21 апреля
В северных районах европейской территории погода совсем не напоминает весеннюю. В Архангельской области еще лежит снег, и расправиться с ним погода не спешит. В ближайшие сутки здесь сохранится влияние циклонов. Будут идти осадки в виде снега и мокрого снега, ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Осадки будут сопровождаться усилением ветра до 16 м/с. При этом температура ночью от 0 до -5, днем от 0 до +5 градусов.
На севере области еще холоднее. В Ненецком а.о. и на северо-востоке Республики Коми снег от небольшого до умеренного, местами сильный, метели, ветер 15-17 м/с и отрицательная температура как ночью, так и днем: ночью от -3 до -8, местами до -13, днем до -5 градусов.
В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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