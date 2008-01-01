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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:27 Среда, 22 апреля

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на стыки взаимодействия двух вихрей. Сохранится ветреная погода. Ветер северных румбов в порывах будет усиливаться до 17-22 м/с. В облаках появятся просветы. Местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Сохранится и неустойчивый фон атмосферного давления, к середине дня его значения составят 747 мм рт ст. Относительная влажность около 45%.

В столичном регионе ожидаются колебания температуры, порывистый ветер и неустойчивое атмосферное давление. Содержание кислорода будет в пределах нормы, влажность в дневные часы уменьшится. У наиболее метеозависимых людей сохраняется вероятность появления метеопатических реакций и симптомов недомогания. Наиболее чувствительными к таким внешним фактором являются лица с неустойчивыми сосудистыми реакциями, частыми приступами мигрени, нейроцируляторной астенией, симптомами психологической усталости.

Снизить негативное влияние внешних факторов помогут лекарства, назначенные врачом, адаптогены и седативные препараты растительного происхождения, общеукрепляющие и закаливающие организм методы. / meteonovosti.ru /
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