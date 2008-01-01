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22 апреля в Москве может стать самым ветреным в 21 веке

ИА "Метеоновости" / 09:40 Среда, 22 апреля



22 апреля столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления. И это стало причиной очень ветреной погоды в Москве и Подмосковье. К 9 утра порывы ветра в Северном административном округе достигали 15м/с, в Восточном и Южном округах -16мс/, в Западном административном округе и на территории Новой Москвы - 17м/с. В течении дня с развитием конвекции скорость ветра и порывы будут нарастать и могут достигать 17-22 м/с.



День 22 апреля в Москве может оказаться самым ветреным в текущем столетии. Прежний рекорд самих сильных порывов ветра в апреле принадлежит 21 апреля 2018 года, когда порывы ветра в Северном административном округе достигали 22м/с. / meteonovosti.ru /



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