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Погода в Приволжье напомнит зиму

ИА "Метеоновости" / 10:14 Среда, 22 апреля



В ближайшие дни одним из самых холодных мест на территории Европейской России станет Приволжский федеральный округ. Именно сюда будет направлен наиболее сильный поток арктического воздуха после того, как бывший южный циклон, сформировавшийся над Черным морем, переместится на акваторию Баренцева моря и станет уже не южным, а северным. Холоднее будет разве что на Русском Севере.



Погода напомнит зимнюю: ночью местами подморозит до -4:-9, днем около нуля, а в некоторых районах сохранится небольшой, но все-таки "минус". На значительной части Приволжья средняя суточная температура станет отрицательной. Осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, при порывистом ветре северной четверти возможны слабая метель и поземок. Вероятно, что в некоторых районах вновь образуется небольшой снежный покров. / meteonovosti.ru /



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