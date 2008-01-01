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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:16 Среда, 22 апреля
Апрельская погода в столичном регионе оказалась скупа на тепло. И чем ближе к лету, тем холоднее она становится. Вот и сегодня ее среднесуточное значение ожидается уже на 5 градуса ниже нормы.
А ведь были годы, когда в это время отмечалось летнее тепло. Так, в 1995 году 22 апреля воздух прогрелся до +23.3 градусов, что стало суточным рекордом, непревзойденным и по сей день. А в далеком 1893 году под утро ударили морозы, температура понизилась до -10.6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными осадками отметился этот день в 1926 году, на московской земле выпало 11.2 мм осадков.
В прошлом, 2019 году, погода 22 апреля порадовала теплом. И хотя ночи еще были прохладными, +3.1 градуса, днем воздух прогрелся до +18.8 градусов. Существенных осадков во второй половине месяца в прошлом году не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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