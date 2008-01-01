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День Земли - взгляд в будущее планеты
ИА "Метеоновости" / 11:27 Среда, 22 апреля
Сегодня, 22 апреля, жители планеты вот уже пятидесятый раз отмечают Всемирный День Земли. Но празднования юбилейного года пройдет не по запланированному сценарию. Не будет ни массовых митингов и демонстраций в защиту природы и окружающей среды, ни традиционных для России "субботников", когда активная часть населения, соблюдая традиции еще советского прошлого, выходила на улицы, чтобы принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.
В 2020 году все мероприятия переведены в onlain режим. Важную роль при этом взяли на себя государственные музеи страны и социальные сети, где проводятся виртуальные выставки и размещены агитационные и просветительные статьи .
Между тем, этот год, в условиях пандемии короновируса, как никогда ярко демонстрирует нам прямую зависимость климата Земли от антропогенных факторов.
Во многих странах происходят разительные перемены в окружающем их мире, о которых не вспоминали десятилетиями, а новое поколение молодых людей, воспринимает это, как сказочную быль.
Так, например, в Джаландхар на севере Индии, благодаря снижению работы промышленных предприятий, с начала апреля, из окон домов людям открылся удивительный вид гор Гималаев, которые находятся на расстоянии более чем 200 км от города. Такого не случалось уже более 30 лет.
В Аргентине на улицах курортного города Мар-дель-Плат появились морские львы. Животные свободно перемещаются по опустевшему из-за коронавируса городу, вызывая зависть у местного населения.
В каналах Венеции вода очистилась настолько, что туда даже вернулись медузы.
Кстати, по одной из версии климатологов, текущее похолодание на европейской части России, вызвано именно снижением парникового эффекта над данной территорией. Благоприятствует этому приостановление работы большей части промышленного производства и снижение автомобильного потока в условиях вынужденной самоизоляции граждан.
Метеорологии готовы оспорить эту версию, но зерно истины все же прослеживается. И не исключено, что именно, благодаря сложившейся в мире обстановке и резкому снижению человеческого воздействия на окружающую среду, в скором будущем нас ждет масса интересных научных открытий, которые помогут решить задачу изменения климата на Земле и спасти Голубую планету от самоуничтожения. / meteonovosti.ru /
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