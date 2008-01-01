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Новости погоды


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Ветер в Подмосковье достиг опасной силы


ИА "Метеоновости" / 12:04 Среда, 22 апреля

  В аэропорту Домодедово за последние 3 часа порывы ветра достигали 25м/с, что является опасным погодным явлением.

Наиболее сильный ветер наблюдается именно на юго-востоке Подмосковья, где сгущение изобар -наибольшее. / meteonovosti.ru /
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