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Ветер в Подмосковье достиг опасной силы

ИА "Метеоновости" / 12:04 Среда, 22 апреля



В аэропорту Домодедово за последние 3 часа порывы ветра достигали 25м/с, что является опасным погодным явлением.



Наиболее сильный ветер наблюдается именно на юго-востоке Подмосковья, где сгущение изобар -наибольшее. / meteonovosti.ru /



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