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Новости погоды


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Над Аппенинским полуостровом до пятницы дождливо


ИА "Метеоновости" / 12:21 Среда, 22 апреля

  Весенние процессы в тропосфере характерны тем, что происходит перестройка воздушных потоков из широтного направления в меридиональное. Западные потоки над Евразией уступают свое влияние северным и южным направлениям.

В текущем апреле активная Атлантика сдала свои полномочия арктическим ветрам. Холодный воздух своей тяжестью и напором усиленно стремиться освоить все более южные территории континента, где встречает законное сопротивление теплых воздушных масс, тем самым формируя непогоду и ненастья.

В среду, 22 апреля, "язык холода" дотянулся до Балкан и продолжает медленно смещаться на Апеннинский полуостров и Сицилию и формируя образования активных циклонических вихрей. Один из таких центров, сформировавшись над акваторией Средиземного моря начал портить погоду на юге Италии и соседних с ней государств. Ливневые дожди, местами с грозами понизили температурный фон до +13:+17 градусов. В Риме и Неаполе в утренние часы выпало уже более 4 мм осадков.

В четверг западный ветер продолжит поставлять дождливые тучи на регион и лишь в утренние часы пятницы под давлением западного антициклона погода начнет меняться. Осадки прекратятся, выглянет солнце и температура воздуха вновь повысится до +18:+23 градусов. / meteonovosti.ru /
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