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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:35 Среда, 22 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность, местами слабые осадки, сильный ветер. В административных округах: Центральном температура воздуха 4,2..5,4 градуса, порывы ветра до 15м/с ; Северном 4,5..5,5 градуса, порывы ветра до 20м/с; Северо-восточном 4 ,2..5,3 градуса, порывы ветра до 18м/с; Восточном 3,1..4,1 градуса, порывы до 16м/с; Юго-восточном 1,8..4,2 градуса , порывы до 16м/; Южном 1,2..3,7 градуса, порывы ветра до 17м/с; Юго-западном 4,2..5,4 градуса, порывы до 16м/с; Западном 3,7..5,3 градуса, порывы до 18м/; Северо-западном 5,1..5,4 градуса, порывы ветра до 12м/с



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 4,6..5,1 градуса, порывы ветра до12м/с . На территории Новой Москвы местами слабые осадки в виде мокрого снега, температура воздуха 4,6..7,2 градуса, порывы ветра местами до 21м/с. / meteonovosti.ru /



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