Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
22 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:35 Среда, 22 апреля

  В 12 часов в Москве переменная облачность, местами слабые осадки, сильный ветер. В административных округах: Центральном температура воздуха 4,2..5,4 градуса, порывы ветра до 15м/с ; Северном 4,5..5,5 градуса, порывы ветра до 20м/с; Северо-восточном 4 ,2..5,3 градуса, порывы ветра до 18м/с; Восточном 3,1..4,1 градуса, порывы до 16м/с; Юго-восточном 1,8..4,2 градуса , порывы до 16м/; Южном 1,2..3,7 градуса, порывы ветра до 17м/с; Юго-западном 4,2..5,4 градуса, порывы до 16м/с; Западном 3,7..5,3 градуса, порывы до 18м/; Северо-западном 5,1..5,4 градуса, порывы ветра до 12м/с

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 4,6..5,1 градуса, порывы ветра до12м/с . На территории Новой Москвы местами слабые осадки в виде мокрого снега, температура воздуха 4,6..7,2 градуса, порывы ветра местами до 21м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+7
Чт.
23 апр.
+7
Пт.
24 апр.
+8
Сб.
25 апр.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Нджамена		 -24
Инукджуак

некомфортное место: Кугеси
комфортное место: Виши

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100