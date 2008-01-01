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В Западной Сибири к выходным жара пойдет на спад

ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 22 апреля



Температура воздуха второй декады апреля в в Западной Сибири продолжает набирать обороты. Хорошо прогретый над континентом воздух восточной периферии антициклона преподнес аномально теплые, и даже жаркие, дни сибирякам. В областных центрах температура бьет многолетние рекорды. В столичных Омске и Томске такого тепла не видели с 1997 года: 21 апреля воздух максимально прогрелся до +28,0 и 24,1 градусов соответственно. Отметим, что в Томске это уже второй рекорд месяца, предыдущий состоялся ровно неделю назад 14 апреля, при температуре +17,7 градусов. В Новосибирской области тоже рекордным этот день оказался для Барабинска в +25, 3 градуса, что на 0,8 градуса выше предыдущего рекорда 1982 года.



Но не так гладко и ровно проходят такие аномалии для Сибири. Слабый ветер способствует низкому воздухообмену в приземном слое. Таким образом,в Новосибирской и Кемеровской областях сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (первая степень опасности). В Томской области на реке Обь в районе села Никольское продолжается подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки (опасная отметка 897 см), в связи с этим не исключен перелив автодороги Иштан - Никольское - Красный Яр.



С пятницы, 24 апреля, синоптическая ситуация начнет меняться. Активный вихрь, промчась по европейской части России, перевалит через Урал и решительно устремится к арктическому побережью, при этом по пути вовлекая в свою орбиту юго-восточные территории евроазиатской части России. В частности, первым на его пути встанет Омская область, а к выходным он испортит погоду уже и в соседних Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. / meteonovosti.ru /



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