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Новости погоды
Дожди в Закавказье принесут похолодание
ИА "Метеоновости" / 13:58 Среда, 22 апреля
Сформировавшийся над Поволжьем хорошо развитый высотный циклонический вихрь продолжает в своей тыловой части активно накачивать арктический воздух в более южные регионы. Добравшись до 40-ых широт Закавказья, холод сбил здесь планомерное течение весенних процессов и вторая декада апреля началась с понижения температуры воздуха и ливневых осадков. Череда атмосферных фронтов не отпустит этот регион и в ближайшую неделю.
В ночь на четверг, 23 апреля, На Южном Кавказе при прохождении холодного атмосферного фронта температурный режим резко понизится и в среднесуточном режиме составит всего +5:+10 градусов. Северный порывистый ветер принесет проливные дожди, которые в апреле месяце и так уже способствовали превышению месячной нормы на 100-150 процентов.
Непогода задержится здесь до выходных. С воскресенья температурный фон начнет расти и в дневные часы новой недели уже будет достигать +20 градусов, но осадки по предварительным прогнозам синоптиков сохранятся до первых чисел мая, лишь меняя свою интенсивность от умеренных до сильных. / meteonovosti.ru /
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