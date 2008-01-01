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Дожди в Закавказье принесут похолодание

ИА "Метеоновости" / 13:58 Среда, 22 апреля



Сформировавшийся над Поволжьем хорошо развитый высотный циклонический вихрь продолжает в своей тыловой части активно накачивать арктический воздух в более южные регионы. Добравшись до 40-ых широт Закавказья, холод сбил здесь планомерное течение весенних процессов и вторая декада апреля началась с понижения температуры воздуха и ливневых осадков. Череда атмосферных фронтов не отпустит этот регион и в ближайшую неделю.



В ночь на четверг, 23 апреля, На Южном Кавказе при прохождении холодного атмосферного фронта температурный режим резко понизится и в среднесуточном режиме составит всего +5:+10 градусов. Северный порывистый ветер принесет проливные дожди, которые в апреле месяце и так уже способствовали превышению месячной нормы на 100-150 процентов.



Непогода задержится здесь до выходных. С воскресенья температурный фон начнет расти и в дневные часы новой недели уже будет достигать +20 градусов, но осадки по предварительным прогнозам синоптиков сохранятся до первых чисел мая, лишь меняя свою интенсивность от умеренных до сильных. / meteonovosti.ru /



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