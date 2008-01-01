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Непогода вернула Хабаровский край в климатические рамки

ИА "Метеоновости" / 15:19 Среда, 22 апреля



Обширная циклоническая ложбина обуславливает погоду на восточных рубежах России. От Камчатского края до Дальнего Востока формирует погоду мощный циклон, высотный центр которого сейчас находится над южной оконечностью полуострова Камчатка. Основной же очаг высотного холода расположен над территорией Хабаровского края. Этим объясняется и низкие температуры воздуха, буквально, обрушившиеся на регион во вторник. Еще накануне, в понедельник, в столице области воздух прогревался до +16 градусов, что превышало среднемесячные значения на 4 единицы, но холодный фронт, прошедший в ночные часы 21 апреля резко понизил температуру до отрицательных значений. Порывистый северный ветер до 15-20 м/с ворвался в город с ливневым снегом и закружил метель. К вечеру вторника температура воздуха опустилась до -4 градусов. В среду, 22 апреля, осадки прекратились, ветер ослабел до 7-12 м/с, но температура воздуха все еще сохранялась около нулевой отметки.



В предстоящие сутки, 23 апреля, Хабаровский край по-прежнему будет находится в тыловой части циклона. В дневные часы не исключены кратковременные снежные заряды при северном ветре и температурный фон не выше 0:+5 градусов. К вечеру распогодится и, начиная с пятницы, 24 апреля вплоть до выходных дней ожидаются устойчивые погодные условия: при переменной облачности без осадков температура в ночные часы -3:-1, днем до +7:+9 градусов. Что как раз и является здесь нормой для апреля месяца (среднемесячная температура Хабаровска по многолетним значениям +4,8 градусов) / meteonovosti.ru /



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