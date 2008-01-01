

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Среда, 22 апреля



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков, сохраняется сильный ветер. В административных округах: Центральном температура воздуха 6,7..7,9 градуса, порывы ветра до 16м/с ; Северном 6,4..7,5 градуса, порывы ветра до 19м/с; Северо-восточном 6,6..7,2 градуса, порывы ветра до 16м/с; Восточном 5,8..7,2 градуса, порывы до 18м/с; Юго-восточном 6,8..7,5 градуса , порывы до 16м/; Южном 6,0..6,9 градуса, порывы ветра до 17м/с; Юго-западном 6,2..7,5 градуса, порывы до 17м/с; Западном 6,1..7,7 градуса, порывы до 18м/; Северо-западном ,6,9..7,8 градуса, порывы ветра до14м/с



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 6,5..8,1 градуса, порывы ветра до14м/с . На территории Новой Москвы без осадков температура воздуха 6,4..8,2 градуса, порывы ветра местами до 25м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



