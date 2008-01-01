Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
23 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:27 Четверг, 23 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление будет падать и в середине дня его значение составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 45%.

В Москве и Подмосковье сохранится холодная погода с порывистым ветром и неустойчивым атмосферным давлением. Для большинства метеочувствительных такие погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии. А иммунная система, которая в настоящее время находится в постоянном напряжении, нуждается в поддержке. В домашних условиях можно применять водные процедуры - обливания, души и общие ванны с добавлением лечебных трав, ароматических масел, морской соли. В течение дня полезны умеренные физические нагрузки - лечебная физкультура и дыхательная гимнастика. Желательно соблюдать режим сна (полноценный сон не менее 7-8 часов) и отдыха. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+2
Чт.
23 апр.
+7
Пт.
24 апр.
+8
Сб.
25 апр.
+8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Аурангабад		 -21
Инукджуак

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Сиалкот

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100