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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:27 Четверг, 23 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление будет падать и в середине дня его значение составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 45%.



В Москве и Подмосковье сохранится холодная погода с порывистым ветром и неустойчивым атмосферным давлением. Для большинства метеочувствительных такие погодные условия могут негативно сказаться на самочувствии. А иммунная система, которая в настоящее время находится в постоянном напряжении, нуждается в поддержке. В домашних условиях можно применять водные процедуры - обливания, души и общие ванны с добавлением лечебных трав, ароматических масел, морской соли. В течение дня полезны умеренные физические нагрузки - лечебная физкультура и дыхательная гимнастика. Желательно соблюдать режим сна (полноценный сон не менее 7-8 часов) и отдыха. / meteonovosti.ru /



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