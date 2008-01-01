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Новости погоды
22 апреля - самый ветреный день весны в Москве
ИА "Метеоновости" / 08:58 Четверг, 23 апреля
22 апреля столичный регион оказался в зоне больших градиентов атмосферного давления, что стало причиной очень сильного ветра. В Москве средняя скорость ветра превышала 10м/с, а порывы в районе МГУ достигали 26м/с, в районе ТСХА 21м/с.
За всю историю инструментальных наблюдений в Москве весной еще ни разу не наблюдалось столь сильного ветра!
В Подмосковье порывы ветра достигали 25м/с.
23 апреля ветреная погода в столичном регионе сохранится, но и скорость ветра, и порывы будут значительно меньше, 12-17м/с. / meteonovosti.ru /
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