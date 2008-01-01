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Об изменении климата в День Земли

ИА "Метеоновости" / 09:02 Четверг, 23 апреля



Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в пресс релизе, опубликованном 22 апреля 2020 года - 50 летний юбилей первого празднования Дня Земли, отметила, что физические признаки изменения климата на планете набрали обороты, достигнув максимума за последние пять лет, которые были самыми жаркими за всю историю наблюдений.



По данным ВМО, эта тенденция, сохранится. COVID-19 усугубляет социально-экономические последствия изменения климата. Сегодня уровень углекислого газа в атмосфере примерно на 26 процентов выше, чем в 1970 году, а средняя глобальная температура увеличилась на 0,86градуса и стала на 1,1градуса теплее, чем в доиндустриальную эпоху.



Новый рекорд глобальной средней температуры, вероятно, будет установлен в следующем пятилетнем периоде (2020-2024 годы). Прогнозы показывают, что дальнейшее повышение глобальной температуры вполне вероятно, особенно в высоких широтах и сухопутных регионах.



Температура - это всего лишь один из климатических индикаторов. Другие факторы включают атмосферный углекислый газ (CO2), океаническое тепло, уровень моря, баланс массы ледников и Арктический и Антарктический морской лед. Все показатели свидетельствуют об ускорении изменения климата за последние пять лет.



COVID-19 может привести к временному сокращению выбросов парниковых газов, но это не является заменой устойчивого воздействия на климат. И это еще больше затруднит борьбу с погодными, климатическими и водными опасностями, которые становятся все более острыми.



"В то время как COVID-19 вызвал серьезный международный кризис в области здравоохранения и экономики, неспособность справиться с изменением климата может угрожать благосостоянию человека, экосистемам и экономике на протяжении веков",-сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. / meteonovosti.ru /



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