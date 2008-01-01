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Новости погоды


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В Казахстан заглянуло жаркое лето


ИА "Метеоновости" / 09:30 Четверг, 23 апреля

  На Европейской территории России погода прохладная или холодная. Постарался активный черноморский циклон, раскрутившийся над Поволжьем и поддерживающий устойчивый северный процесс. В тыловой части циклона на востоке территории холодно, осадки выпадают преимущественно в виде зарядов снега и снежной крупы. Сильный порывистый ветер делает погоду еще более холодной. В общем - почти зима! Тем временем, в соседний Казахстан заглянуло жаркое лето.

В прошедшие дни юго-западные атмосферные потоки вынесли сюда раскаленные воздушные массы с Аравийского полуострова (по климату это одно из самых жарких мест на планете). На высоте полутора километров температура воздуха достигала +15..+18 градусов, а у земли в центральных и восточных районах Казахстана превысила отметку +30! За прошедшие двое суток в республике было установлено множество рекордов максимальной температуры, в том числе и в столице, городе Нур-Сутлане: 21 апреля (25.7), 22 апреля (+27.2). Можно отметить, что предыдущий абсолютный максимум для 22 апреля (25.1) продержался 80 лет ≈ с 1940 года. / meteonovosti.ru /
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