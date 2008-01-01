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Новости погоды


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К выходным в Москве ветер стихнет, но до тепла еще далеко


ИА "Метеоновости" / 10:53 Четверг, 23 апреля

  В выходные дни столичный регион останется во власти обширного многоцентрового циклона, который как спрут охватил весь русский север. А это значит, что пока тепла ждать не приходится.

К вечеру в пятницу к столице приблизится теплый атмосферный фронт, который отметится увеличением облачности и небольшим дождем.

В ночь на субботу при температуре воздуха около ноля градусов могут появиться и отдельные снежинки. Днем небольшой дождичек порадует московскую землю, температура воздуха повысится до 8..10 градусов.

В воскресенье атмосферное давление немного подрастет, существенных осадков не ожидается. За счет большего количества солнца днем температура воздуха может превысить отметку +10 градусов, но средняя суточная температура воздуха еще будет отставать от нормы градуса на 4.

Холодная погода затормозила весенние процессы, но стоит только вернуться теплу, как начнется "зеленое буйство", а там недалеко и до начала цветения черемухи. / meteonovosti.ru /
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