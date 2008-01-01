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Новости погоды


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Небывалое тепло в Омской области сменилось похолоданием


ИА "Метеоновости" / 11:44 Четверг, 23 апреля

  В минувший день, 22 апреля, погодные условия на юге Западной Сибири определял теплый сектор обширного циклона с центром над республикой Коми. Температура здесь была выше привычных значений на 10-12 градусов. Это и не удивительно, ведь с южными потоками в регион проникал теплый воздух из Казахстана, где сейчас наблюдается температурная аномалия. О чем свидетельствуют многочисленные температурные рекорды. Воздух прогревается до 30-34 градусов. Жаркая даже для лета погода заглянула на некоторое время в Омскую область, добралось тепло и до юга Тюменской области. Не обошлось без рекордов, в Омске термометры показали 27,7 градуса. Такой жары здесь не было даже в 1967 году, да и тогда воздух прогрелся лишь до 24,7 градуса. Еще один рекордсмен - Тара, +25,8 градуса. Ранее, в 1995 году, было 24,2 градуса. Даже в Тюмени воздух прогрелся до 25,4 градуса, в Тобольске 25,4 градуса.

Но сегодня на юге Западной Сибири не выше 13..18 градусов, а 24 апреля похолодает до 10..15 градусов в Омской области и до 6..11 в Тюменской. Пока такая температура немного превышает привычные показатели. / meteonovosti.ru /
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