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Пожары в Германии

ИА "Метеоновости" / 12:24 Четверг, 23 апреля



Немецкие фермеры всегда говорили: "Апрель делает то, что он хочет", намекая на его непостоянство в погоде. Однако в этом году его необычное постоянство пугающе. Во многих районах Германии в апреле 2020 года не выпало ни капли дождя.



Между Триром и Саарбрюккеном и вплоть до Фрайбурга - сильная засуха. В Бранденбурге самая высокая, 5, степень пожарной опасности.



Во многих частях страны это обусловлено постоянной засухой. В настоящее время дующий сильный восточный ветер способствует началу пожаров. Достаточно искры.



Пожары отмечены в Северном Рейне-Вестфалии: возле Гуммерсбаха, в районе Ольпе, в национальном парке De Meinweg.







Все сместилось в погоде. В марте был апрель, в апреле - май: летняя температура воздуха (+ 25 градусов) и антициклональная сухая погода.



Природа совсем "потерялась" - в Рейнской области вовсю цветет бузина. И это в середине апреля! Тогда как обычно это случается 11-15 мая.



Судя по прогнозу, на следующей неделе жара здесь немного спадет и не исключён небольшой дождь. Вся надежда на май, когда опасная апрельская пожароопасная тенденция будет разрушена. / meteonovosti.ru /



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