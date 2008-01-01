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Климат Европы становится теплее

ИА "Метеоновости" / 13:36 Четверг, 23 апреля



Согласно докладу Службы изменения климата Copernicus (C3S), 2019 год стал самым теплым годом в истории Европы, а 11 из 12 самых теплых лет пришлись на период с 2000 года. Три периода исключительно теплой погоды в 2019 году ( февраль, июнь и июль) привели к рекордно высоким температурам.



Долгосрочная оценка показывает четкую тенденцию потепления на протяжении последних четырех десятилетий. В 2019 году один из самых влажных ноябрьских дней в истории принес осадки в четыре раза превышающие нормальное количество в Западной и Южной Европе. Европейская Арктика была относительно холоднее, чем в последние годы, но летняя жара вызвала рекордное таяние поверхностных льдов в Гренландии. Концентрация парниковых газов продолжает расти. В 2019 году теплые условия и летняя жара способствовали засухе в Центральной Европе, в то время как сильные осадки выпали в Западной и Южной Европе к концу года. Несмотря на это, общее количество осадков было близко к среднему показателю по всему континенту за год в целом. В глобальном масштабе среднее значение температуры за последние пять лет на 1,1градус выше доиндустриальной эпохи, а в Европе-почти на 2,0градуса выше второй половины 19-го века.







За 2019 самым теплым годом в истории Европы вплотную следуют 2014, 2015 и 2018 годы. Кроме того, все сезоны были теплее, чем в среднем, а лето было четвертым самым теплым с 1979 года. В некоторых частях Европы летняя температура оказалась от 3 до 4градусов выше нормы. Интенсивная жара в июне и июле также привела к рекордным температурам в некоторых странах, включая Францию и Германию. В северной Скандинавии были побиты максимальные температурные рекорды, что способствовало рекордному таянию поверхностных льдов в Гренландии. / meteonovosti.ru /



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