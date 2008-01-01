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Новости погоды


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Коми засыпало снегом


ИА "Метеоновости" / 14:30 Четверг, 23 апреля

  Циклонический вихрь, хозяйничавший на севере Европейской России 22 апреля, стал причиной непогоды на побережье. В Мурманской области 22 и в ночь на 23 апреля ветер в порывах усиливался до 26 м/с, в Ненецком округе порывы достигали 27 м/с. Но основной удар стихии пришелся на Республику Коми. Ветер здесь был не таким сильным, а снега выпало очень много, до 22 мм в пересчете на воду. После столь обильного снегопада высота снежного покрова увеличивается, в среднем, на 22 см. Но снегопады в северных районах в апреле - далеко не редкость. Хотя столь сильные бывают не часто. Такое количество осадков в разный районах составляет от 60 до 85 % месячной нормы.

В ближайшие дни погода в Коми ну улучшится, ведь республика будет находиться в зоне действия атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на северо-востоке ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с, при порывистом ветре поднимутся метели, температура воздуха от нуля до +5 градусов, на крайнем северо-востоке до -5 градусов. / meteonovosti.ru /
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