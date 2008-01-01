

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Южный циклон в Хабаровском крае

ИА "Метеоновости" / 15:10 Четверг, 23 апреля



Циклонический вихрь, перебравшийся в Хабаровский край из Амурской области и объединившийся с циклоном, кружившим над югом Охотского моря, заметно ухудшил погодную обстановку в Хабаровском крае. Влияние циклона и его атмосферных фронтов распространялось и на Сахалин. Но на Сахалине 22 и ночью 23 апреля помимо сильных осадков (до 22 мм в виде снега и мокрого снега) бушевал ветер, усиливаясь в порывах до 21 м/с.



Хабаровскому краю и снега больше досталось, и ветер в порывах достигал ураганной силы, 34 м/с. Снега выпало до 33 мм в пересчете на воду. Количество осадков сопоставимо с месячной нормой. Обычно после столь обильного снегопада высота сугробов увеличивается на 33 см. Но сейчас ситуация немного другая. Циклон принес не только осадки, но и резкое похолодание, на 15-17 градусов. Непогода не прошла бесследно. Ветром сломаны деревья, оборваны провода ЛЭП. Из-за снегопада замело автодороги. И непогода сохранится в Хабаровском крае до конца дня 24 апреля. Пройдет снег и мокрый снег, от небольшого до умеренного, температура воздуха начнет повышаться, днем +2..+7, на севере до -2 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



